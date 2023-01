Un Tahiti – Nouméa dérouté vers Fidji après deux atterrissages ratés

Le vol SB 601 de la compagnie Aircalin, parti de Papeete samedi matin, n’a pas réussi à atterrir à La Tontouta à cause de vents violents, et a donc dû faire demi-tour vers Nadi, où les passagers ont passé la nuit.

L’appareil, un A330 de la compagnie Aircalin, avait décollé samedi peu avant 9 heures du matin de Tahiti – Faa’a, direction la Nouvelle-Calédonie. Mais une fois arrivé à l’aéroport de la Tontouta, les vents forts causés par la dépression tropicale Hale, alors de passage au sud du Caillou, rend l’atterrissage difficile. D’après la chaîne Calédonie la 1ere, les pilotes ont tenté par deux fois d’atterrir sur la piste calédonienne, avant de faire demi-tour. Direction Nadi, à 1200 kilomètres à l’Est de Nouméa, où se trouve le principal aéroport international des îles Fidji, et où les 270 passagers du vol ont été débarqués pour la nuit. D’après Les Nouvelles Calédoniennes, l’avion doit repartir ce dimanche midi (lundi, à l’heure de Fidji et de la Nouvelle-Calédonie) pour arriver en début d’après-midi à destination. À noter qu’Aircalin a aussi dû annuler une rotation vers Tokyo, finalement reprogrammée quelques heures plus tard. La dépression tropicale Hale semble désormais s’éloigner du Caillou.