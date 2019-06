Un père secoue violemment ses jumelles prématurées

Un homme de 27 ans a été présenté jeudi après-midi en comparution immédiate pour avoir secoué violemment ses jumelles de deux mois, prématurées, et avoir violenté son jeune fils d’un an. L’homme ayant demandé un délai pour préparer sa défense, le procès a été renvoyé au 15 juillet prochain.

Un homme de 27 ans résidant à Pamatai a été présenté jeudi après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Papeete pour une série de violences envers ses trois jeunes enfants. D’abord pour des violences commises sur son fils d’un an entre janvier 2018 et janvier 2019, puis pour avoir, fin janvier début février dernier, secoué ses deux jumelles âgées de deux mois et nées prématurées. L’un des deux bébés s’est vu délivrer une ITT de 30 jours.

Le père violent n’a pas contesté les faits mais a indiqué « ne pas comprendre ce qu’il lui arrive et être dépassé par les évènements ».

Comme le permet la loi, le père de famille violent a demandé un délai pour préparer sa défense. Décrit comme nerveux et violent par les membres de sa famille, l’homme a été placé en détention provisoire par le tribunal dans l’attente de son procès renvoyé au 15 juillet prochain. Il encourt 10 ans d’emprisonnement.

Les enfants ont eux été placés en famille d’accueil.