Un petit coup de jeune pour les couronnes de fleurs

À seulement 23 ans, et malgré la crise, Tinaia Lucas a lancé son entreprise. Lei Po’o Tahiti, qui a su se faire connaître en quelques mois sur les réseaux sociaux, propose des couronnes de fleurs, mais aussi de la décoration pour les événements. La jeune femme rêve aujourd’hui d’ouvrir sa propre boutique.

C’est suite à la perte de son emploi chez un fleuriste en raison de la crise que la jeune femme a décidé de voler de ses propres ailes. « J’étais employé dans chez un fleuriste, puis la crise de la Covid est passée par là. Je me suis dis que c’était le moment pour moi de me lancer et de créer ma propre entreprise », explique Tinaia, qui depuis petite rêvait déjà d’être fleuriste. Un rêve devenu réalité : en janvier dernier, elle a créé sa propre entreprise.

Lei Po’o Tahiti, propose désormais des couronnes de fleurs, des éléments de décoration pour des événements comme les mariages. « Malgré la crise, les gens continuent à acheter des fleurs surtout pour les événements comme la fête des mères, la Saint-Valentin ou les anniversaires », explique l’entrepreneure.