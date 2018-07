Un plan de coopération entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande

Le président Edouard Fritch, actuellement en visite en Nouvelle-Zélande, a signé lundi soir un plan de coopération avec le premier ministre par intérim, Sir Winston Peters. Ce plan a pour but de renforcer les liens commerciaux et économiques entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande notamment dans le domaine de la recherche, du développement, de l’éducation ou encore de la santé.

Lundi soir àWellington, le président du Pays, Edouard Fritch, et le premier ministre par intérim néo-zélandais, Sir Winston Peters, ont signé un plan de coopération entre les deux pays. Un document qui engage à renforcer les échanges au travers de domaine d’engagement prioritaire tel que les liens commerciaux et économique notamment sur la coopération technique et le formation dans le secteur primaire et le tourisme. Il est aussi question de recherche et innovation avec des collaborations entre les instituts de recherche sur l’environnement, la gestion des ressources en eau, la biotechnologie et la recherche médicale et pharmaceutique. Le changement climatique est aussi intégré à ce plan de coopération tout comme l’environnement et le développement durable. Au niveau santé, il est question d’échanger des informations sur les maladies non-transmissibles et vectorielles. Sur l’éducation et la formation technique ce plan a pour but d’intensifier les échanges linguistiques. La culture, la jeunesse et le sport sont aussi intégrer au plan avec des échanges culturels et sportifs notamment des formations réciproques sur certaines disciplines.

Ce plan de coopération est un document évolutif signé pour cinq ans et renouvelable.