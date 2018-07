La CAPL soutien le projet d’élevage porcin de Taravao

C’est par un communiqué que la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) a apporté son soutien au projet d’élevage porcin de Taravao par la SCEA Polycultures. Un projet dénoncé par les habitants de la presqu’île qui ont récemment organisé un sit-in devant la mairie de Taravao en signe de protestation. Pour la CAPL, « ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations de développement de l’économie verte de nos filières agricoles ».

Mardi midi, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) a transmis un communiqué intitulé « Soutien au projet d’élevage porcin de Taravao ». La CAPL y détaille les avantages du projet porté par la SCEA Polycultures, « l’exploitation agricole concernée, bien connue des agents de la CAPL pour leur professionnalisme et leur grande implication en matière d’élevage bovin ». L’organisme explique avoir été consulté par l’exploitation agricole dès le début du projet et que « l’ensemble des acteurs économiques a accueilli favorablement le projet parce qu’il s’inscrit dans une perspective de développement de la filière porcine, garantissant la création d’emplois et d’activités pour notre pays ». « Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations de développement de l’économie verte de nos filières agricoles du Pays » affirme la CAPL. Les professionnels de l’agriculture détaille ensuite l’importance de la filière porcine en Polynésie comme « une activité économique avec des débouchés », que « l’activité de l’abattoir est très dépendante des volumes de porc produits » ou encore que les élèves du lycée agricole rencontre des difficultés à trouver des stages dans la milieu.

La chambre d’agricole met également en avant les difficultés rencontrées par la filière porcine locale passée de 32 à 23 élevages entre 2012 et 2017, nécessitant une importation de 70% de la viande porcine que la CAPL ne peut pas contrôler.

Enfin la CAPL répond aux inquiétudes environnementales du collectif de riverains. « Le pré projet présenté prend en considération l’impact de l’activité d’élevage et la santé animale, suivant les normes européennes et françaises en la matière » justifie les représentants des agriculteurs. Et concernant le lisier « il est reconnu qu’un sol, avec une fertilisation en matière organique maîtrisée, permettra de nourrir une plante de manière bien plus efficace que par l’utilisation d’une fertilisation chimique minérale ».

Le communiqué est conclut par ces phrase « Nous voulons tous « Manger Local », il faut donc que nos agriculteurs et nos éleveurs puissent « Produire Local » ».