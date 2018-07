Une association veut défendre la biodiversité et la mine de phosphate de Makatea

Une nouvelle association de défense de la biodiversité à Makatea s’est présentée mardi matin à la presse. Favorable à la reprise de l’exploitation du phosphate, elle est présidée par Tahirivairau Mai, le fils du maire de l’ile, Julien Mai.

Makatea – Agir pour la biodiversité, c’est le nom de cette nouvelle association qui revendique 40 adhérents, tous résidents – « gardiens », disent-ils – de l’île des Tuamotu. Fondée le 24 mai, son président est Tahirivairau Mai, le fils du maire de Makatea Julien Mai, favorable au redémarrage de l’exploitation de la mine de phosphate.

Cette association défend la cohabitation des deux projets : la mine de phosphate et la protection de l’environnement. C’est la même position que le tavana, Julien Mai, qui était d’ailleurs présent lors de la présentation de l’association de son fils. « Il peut y avoir deux poumons à Makatea, un poumon minier et un poumon environnemental », a dit Julien Mai.

En tous les cas, Tahirivairau Mai ne s’opposera pas à la reprise de l’extraction de phosphate.

Au sujet de l’entreprise Avenir Makatea de l’Australien Colin Randall qui porte le projet de reprise de l’extraction de phosphate, Tahirivairau Mai explique l’avoir « déjà plus ou moins rencontré » et être « prêt à négocier ». Accepterait-il par exemple un soutien financier de l’entreprise pour des actions environnementales à Makatea ? « Ça peut être une solution », répond Tahirivairau Mai.

Enfin, au sujet des associations de protection de l’environnement déjà existantes sur le sujet, l’association « Makatea, Agir pour la biodiversité » revendique une légitimité plus importante par le fait que ses adhérents sont tous des résidents de l’île : « On ne nous a jamais vraiment demandé notre avis », estime Tahirivairau Mai. L’association revendique 40 membres (94 habitants recensés à Makatea par l’ISPF en 2017).

Il faut rappeler que deux associations, Te Rupe no Makatea de Dany Pittman, et Fatu Fenua no Makatea qui rassemble des propriétaires terriens de Makatea, s’opposent explicitement au projet de reprise de l’extraction de phosphate. De même que la fédération Te Ora Naho des associations de protection de l’environnement (Fape).