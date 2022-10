Un poti marara disparait quelques heures entre Tahiti et Raiatea

Les rappels d’importance du JRCC : Déclarer sa partance auprès du JRCC pour les navigations entre les îles ou une traversée entre deux atolls. Cette procédure permet d’anticiper les recherches en cas d’inquiétude de la famille ; elle a déjà sauvé de nombreuses vies

Respecter le trajet déclaré

Disposer d’une embarcation équipée de moyens d’alerte et de secours (balise de détresse, radio VHF en état de fonctionnement, téléphone portable, fusée à parachute et feux à mains, réserve suffisante d’eau, gilets de sauvetage, etc.)

Bien préparer son navire en vérifiant l’état du moteur et le niveau de carburant

Vérifier la météo ainsi que les conditions de mer.

Par ailleurs, lorsqu’un navire n’est pas arrivé à sa destination comme prévu, les familles doivent donner l’alerte le plus rapidement possible en contactant immédiatement le JRCC par téléphone, au 16 (appel gratuit).