Un premier JT en langues kanak en Nouvelle-Calédonie

La chaîne locale Calédonia, en partenariat avec l’Académie des langues kanak (ALK), va présenter le premier journal télévisé en langues kanak mardi 27 juin en Nouvelle Calédonie. Le JT sera proposé dans les quatre langues qui compte le plus de locuteurs : le drehu, le paicî, l’a’ijé et le xàràcùù.

Depuis moins d’un an, l’Académie des langues kanak et la chaîne Calédonia sont partenaires dans la promotion « des cultures et des langues kanaks ». Proposer le premier journal télévisé en langues kanak, sous-titré en français, répond à « une demande des téléspectateurs » et à une volonté de « faire évoluer le regard. »

En Nouvelle Calédonie 27 langues kanak coexistent. La chaîne et l’ALK ont choisi de proposer ce premier journal télévisé dans les quatre langues les plus parlées : le drehu, le paicî, l’a’ijé et le xàràcùù, le mardi 27 juin à 18h (heure locale).

« Marginalisées et proscrites » de la société en Nouvelle Calédonie jusque dans les années 80, les langues kanaks espèrent rattraper leur retard en matière de promotion des langues régionales à la télévision, selon l’AKL. Effectivement, la Polynésie française et Wallis et Futuna proposent déjà un journal télévisé et de nombreux programmes en langue régionale.​