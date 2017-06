La direction de la Santé évoque dans son dernier bulletin de veille sanitaire plusieurs foyers épidémiques de grippe signalés à Taravao et Moorea.

La grippe connaît une évolution modérée, selon le dernier bulletin de veille sanitaire de la direction de la Santé. Elle a provoqué trois cas d’hospitalisation ces deux dernières semaines. Plusieurs foyers épidémiques ont d’ailleurs été signalés à Taravao et Moorea.

Par ailleurs, près de 35 cas de dengue ont été confirmés par le bureau et sont localisés sur Tahiti, Moorea, Raiatea, Bora Bora et Tubuai. Sur les quatre cas hospitalisés trois concernaient des enfants. Enfin, l’activité de la leptospirose est en légère diminution avec six cas déclarés ces deux dernières semaines. Et près de 102 cas de diarrhée ont été déclarés, dont 49% concernent des enfants de mois de 4 ans.