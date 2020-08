Un projet de parking de 400 places sur 5 niveaux en face de l’aéroport de Faa’a

La mairie de Faa’a lance une consultation publique autour d’un futur parking à quelques centaines de mètre de l’aérogare. Le projet Te mana Airport, qui s’adresse aux entreprises de la zone, aux usagers de la poste, comme au personnel et aux passagers des compagnies, pourrait voir le jour d’ici 2022.

2158 mètres carrés au sol, un bâtiment en R+4, et surtout 400 places de parking, toutes couvertes. Voilà les mensurations du projet Te mana Airport, qui fait actuellement l’objet d’une étude d’impact à Faa’a. Il a été imaginé par Steeven Gall, gérant de la SCI Te mana Estate 2, qui avait racheté à l’État, l’année dernière des terrains peu mis en valeur – « une zone de non droit, laissée à l’abandon », dit-il – entre le fond de l’allée Vairimu Matiti et la route de la Cité de l’air. Une « cuvette » qui se trouve à quelques 200 mètres de l’immeuble Tua rata abritant les bureaux de l’OPT ou d’ATN, et à « portée de marche » de l’aérogare. « Un parking, ce n’est pas le projet le plus rentable pour nous, mais vu l’emplacement et les besoins, ça s’est imposé », explique le gérant de la SCI, kinésithérapeute à Papeete.

Petites courses ou parking long terme

Parmi les clients escomptés, ATN, qui aurait déjà négocié un certain nombre de places pour son personnel dans le futur bâtiment, les autres compagnies et entreprises de l’aéroport, les agences de locations de voitures… Mais aussi le grand public. « Les gens qui vont chercher un colis à Tua rata sont obligés d’utiliser le parking de l’aéroport, qui est saturé, reprend Steeven Gall. Et ceux qui vont quelques jours dans les îles seront contents de pouvoir laisser leur voiture dans un parking couvert ».

Le projet, déjà chiffré à « plus d’un milliard de francs », n’a pas manqué de retenir l’attention des gestionnaires de l’aéroport de Faa’a. Il faut dire que le prochain concessionnaire devra procéder à « l’augmentation de la capacité des parkings », comme le prévoit l’appel d’offre. Et la construction d’espaces de stationnement sur plusieurs niveaux est une option probable. De la concurrence pour ADT ou son futur remplaçant ? « Non, notre parking pourra même servir de « backup » pendant les travaux », répond le gérant de la SCI, qui, malgré la crise actuelle du transport aérien, se projette loin : « si un jour il y a une nouvelle compagnie, il faudra bien lui trouver de la place « .

Reste à savoir comment le projet sur 5 niveaux va être reçu à Faa’a. Le gérant assure que le bâtiment s’intégrera sans problème dans le paysage. « Il va être adossé à un talus, pointe-t-il. Le seul voisin derrière, c’est moi et il n’y aucune gêne visuelle ». Si l’étude d’impact, la consultation publique, puis les agréments et permis de construire ne rencontrent aucune embûche, la SCI Te mana Estate 2 prévoit un début des travaux à la mi-2021 pour une ouverture l’année suivante.