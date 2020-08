Nouvelle-Zélande : un cluster de Covid-19 d’origine inconnue oblige à reporter les élections

La première ministre Jacinda Arden a annoncé le report des élections législatives qui devaient se tenir le 19 septembre. En cause : une nouvelle circulation du coronavirus dans la région d’Auckland. Après plus de trois mois sans circulation du Covid-19, la Nouvelle-Zélande compte aujourd’hui 78 cas confirmés. 20 sont des voyageurs en quatorzaine, et 58 autres des cas « domestiques » reliés entre eux, mais dont l’origine de la contamination est encore connue.

Après une série de 102 jours sans nouveaux cas domestiques, la Nouvelle-Zélande observe depuis une semaine une circulation du virus à Auckland et dans sa région. La capitale économique du pays a été reconfinée au moins jusqu’au 26 août, tandis que le niveau d’alerte sur le reste d’Aotearoa a été relevé d’un cran. Au total, la Nouvelle-Zélande compte 78 cas actifs, dont 58 peuvent être reliés à une même foyer d’infection, d’après le décompte de RNZ, ce dimanche après-midi. Quatre membres d’une même famille avaient en effet été testés positifs, mardi dernier, après l’apparition de symptômes chez l’un d’entre eux. Plusieurs dizaines de proches, de contacts professionnels ou scolaires ont depuis été placés en isolement et testés. Pas question de laisser une place au doute pour les autorités kiwis : plus de 26 000 dépistages ont été réalisés dans la seule journée de dimanche. Mais les services sanitaires n’ont toujours pas identifié l’origine de la contamination.

Des analyses semblent montrer qu’il ne s’agit pas de la même souche de virus qui avait circulé voilà plus de trois mois dans le pays. Il s’agirait donc d’une nouvelle importation. Étonnant quand on sait que la Nouvelle-Zélande n’a jamais levé la quatorzaine obligatoire à tous les arrivant de l’étranger, qui sont systématiquement testés avant leur sortie. Des cas cas positifs sont régulièrement identifiés dans ce « sas » d’entrée – ils sont actuellement 20 malades à être en quatorzaine – mais aucun lien entre ces voyageurs et le « cluster » d’Auckland n’a pour l’instant être établi. D’après Stuff.co.nz, cinq personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de coronavirus. Pour rappel la Nouvelle-Zélande ne reprendra pas ses vols commerciaux avec la Polynésie et la plupart des pays du monde avant la fin octobre, et certains parlent déjà de ne pas ouvrir le pays avant 2021.

Le scrutin le 17 octobre, quoiqu’il arrive

Dans ce contexte épidémique, la plupart des partis politiques néo-zélandais avaient dû suspendre leur campagne électorale et demandaient avec insistance un report des élections prévues le 19 septembre. Une demande à laquelle Jacinda Arden a fini par accéder. Pour la première ministre, il s’agit avant tout de « laisser suffisamment de temps » aux autorités pour s’assurer que l’élection puisse être organisée dans de bonnes conditions. Elle a assuré que la nouvelle date, choisie après consultation de l’opposition, ne serait pas modifiée, « quelle que soit la situation ». Le Parti Travailliste dont est issue Jacinda Ardern domine depuis plusieurs semaines les sondages, la première ministre atteignant un taux de popularité record de 60 %.