Masques, distanciation… Avant les sanctions, la prévention dans les bars et restaurants

Face au rebond de l’épidémie, la police nationale et la gendarmerie ont effectué hier soir des opérations de contrôle et de sensibilisation dans une vingtaine de restaurants et de bars de l’agglomération de Papeete. Si les nouvelles règles sanitaires étaient globalement respectées, il s’agissait aussi de régler certaines incompréhensions, et rappeler que les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes.

Nouvelles règles, nouveaux contrôles. Une dizaine de policiers et plusieurs équipes de gendarmes ont parcouru les bars et restaurants de l’agglomération, hier soir. Objectif : veiller à la bonne application la nouvelle réglementation sanitaire. Devant l’inquiétante reprise de l’épidémie, le Haut-commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Édouard Fritch avaient ordonné, mardi, la fermeture des discothèques, le port du masque obligatoire dans les établissements recevant du public, ou encore la distanciation des tables d’au moins un mètre dans les restaurants… « Pour limiter tout contact physique, il est interdit de rester debout pour consommer au bar et de danser », précisent aussi les autorités. « Des mesures de bon sens », note Frédéric Sautron, directeur de cabinet par intérim du Haussaire, qui rappelle que le but de cette réglementation est de « casser la chaîne de transmission » du virus.

Des règles qui sont sanctionnées d’une amende de 16 100 francs par infraction relevée, et qui peut atteindre les 450 000 francs en cas de manquements répétés. Comme le rappelle Mario Banner, les autorités font de la sensibilisation sur depuis déjà plusieurs jours dans les lieux les plus fréquentés.

Des règles acceptées, mais pas toujours comprises

Et d’après le directeur de la DSP, les retours seraient plutôt « positifs » sur l’acceptation et l’application des consignes. Mais la sensibilisation ne durera qu’un temps : les manquements graves (ouverture d’une discothèque aux clients, par exemple) ou répétées peuvent d’ores et déjà faire l’objet de sanctions.

Aucune verbalisation n’a été dressée hier soir, dans les 24 établissements contrôlés. Mais les policiers ont dû plusieurs fois rappeler les règles, parfois mal comprises. Certains responsables de débits de boisson avaient par exemple limité la capacité d’accueil de leurs établissement à 50 personnes. « La limite de 50 personnes ne s’applique que pour les évènements sur la voie publique, et dans ce cas, il faut demander une autorisation », rappelle le commandant Tamatea Tuheiva.

Comme le précise le Haussariat, « les forces de l’ordre poursuivront ces opérations de prévention et de contrôle dans les jours prochains sur l’ensemble de la Polynésie française ».