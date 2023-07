Un quatre-mâts à visiter à partir de jeudi à Papeete

Le BAP Unión, un navire-école de 115 mètres aux mats de plus de 50 mètres de haut, va faire escale à Tahiti du 13 au 17 juillet. Le public polynésien pourra participer à des visites guidées de ce grand voilier, au gréement carré mais à la conception moderne, qui a choisi la Polynésie comme première étape de son tour du monde de 10 mois.

Dix mois de navigation, 14 pays de l’Océanie à l’Afrique en passant par les Amériques et l’Asie. Le BAP Unión (pour « Buque Armada Peruana », Navire de la marine péruvienne) est parti voilà quelques semaines dans une circumnavigation – un tour du monde maritime et, en l’occurrence à la voile – dont Tahiti sera la première escale. Ce navire-école, conçu spécialement pour former de jeunes matelots et qui a été officiellement lancé par l’armée péruvienne en 2016 sera à quai dans le port de Papeete, pour la première fois, du 13 au 17 juillet.

En plus du spectacle, toujours exceptionnel, de l’arrivée d’un quatre-mâts dans la rade, le public pourra monter à bord pour aller découvrir de prêt ce navire à voiles carrées – 34 au total, en comptant les focs, les voiles d’étai, tirées entre les mâts et la brigantine, située à l’arrière du navire – mais à la conception bien moderne, avec sa coque en acier dans laquelle 250 marins peuvent séjourner. Des visites guidées par l’équipage sont prévues dès le jeudi 13 et jusqu’au dimanche 16 juillet, de 10 heures à 17h30, à l’exception du samedi 15 juillet, date à laquelle le bateau sera ouvert de 10h à 15h30. Pas de système de réservation : les curieux doivent se rendre directement au quai d’honneur où sera amarré le bateau pendant toute la durée de son escale. Le Haut-commissariat précise que le séjour de l’Unión à Tahiti « sera l’occasion de lancer plusieurs manifestations destinées à renforcer les liens d’amitié et d’intégration entre les communautés de Polynésie française et du Pérou ».