Organisé par le magazine spécialisé Boat International, le « SuperYacht Rendez-vous Tahiti » pourrait attirer une vingtaine de navires de grande plaisance. Une première pour Tahiti Tourisme, partenaire de l’événement, qui compte bien en profiter pour promouvoir la Polynésie auprès des riches propriétaires.

Le magazine Boat International, basé à Londres, a commencé à communiquer sur un rendez-vous de superyachts qui aura lieu du 5 au 7 juin prochain à Tahiti. Une première pour la Polynésie, qui travaille depuis maintenant dix ans à attirer les propriétaires de ces bateaux privés de plus de 25 mètres, difficile à contacter et à charmer. Raison pour laquelle Tahiti Tourisme, partenaire d’une partie de l’événement, compte bien leur réserver un accueil mémorable en juin. Comme le rappelle Manoa Rey, chargé d’étude et de marketing de niche, le rendez-vous a été initié par une soirée sponsorisée par le GIE en septembre dernier à Monaco.

Soirée gastronomique et culturelle à l’Intercontinental, excursion haut de gamme à Tahiti et Moorea… Si le programme des animations est en cours de peaufinage, Tahiti Tourisme espère surtout que ces trois jours convaincront les propriétaires à naviguer un peu plus longtemps dans les eaux du fenua. D’après Manoa Rey, une vingtaine de superyachts – des bateaux de plus de 25 mètres avec au maximum 12 passagers mais souvent un important équipage – auraient déjà manifesté leur intérêt pour l’événement. Les accueillir sera quoiqu’il arrive un défi.

Les prochains mois sont capitaux pour marquer des points sur le marché de la grande plaisance. D’après les premières estimations, quelques 120 superyachts s’apprêtent à se déplacer depuis la Méditerranée ou les Caraïbes vers le Pacifique. En ligne de mire, la Nouvelle-Zélande, qui accueillera début 2021 la prestigieuse compétition de voile America’s Cup.

Le fenua, passage obligé géographiquement, espère bien tirer profit de cette migration. D’après une étude publiée en fin d’année dernière, le business des yachts rapporte déjà 2,5 milliards de francs chaque année au pays, pour une cinquantaine de navires. Des chiffres qui pourraient être plus élevés, d’après Tahiti Tourisme, qui travaille actuellement, avec le cluster des superyacht créé en 2018, à une nouvelle estimation.