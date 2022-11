Un Salon du livre 2022 qui met l’eau à la bouche

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) qui passe à table cette année a présenté ce matin les convives de cette 23e édition du Salon du livre. Ce rendez-vous qui s’inscrit depuis plus de 20 ans dans le calendrier culturel permet cette fois encore la rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Cette année, alors même que le monde rentre de plus en plus dans une logique de changement des comportements alimentaires, c’est la thématique « Ma’a, nourritures » qui a été retenue.

Pour en parler et l’illustrer, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles a invité des représentants venant de tout le Pacifique avec des hôtes d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Hawaii mais aussi du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, des auteurs bien sûr, mais aussi des chefs cuisiniers, puisque l’on ne peut aborder le thème de la nourriture sans passer par l’étape de la préparation.

La DAG partenaire du Salon du livre

La Direction de l’agriculture s’est d’ailleurs greffée à ce rendez-vous lecture, et une partie de la programmation de ce salon se déroulera en cuisine. Pour les quelques chefs qui se retrouvent au cœur de ce salon dédié aux amoureux de la lecture, c’est une expérience qui s’annonce particulièrement enrichissante. En plus de proposer des cooking class il s’agit aussi d’un grand moment de partage qui nourrit l’esprit. « C’est bon de déguster le temps, j’aime bien avoir faim de venir ici redécouvrir mon pays à chaque fois et re-déguster la Polynésie au travers de ce salon », explique Gaby Levionnois, qui fait partie de ces invités qui, à la place d’une plume, ont à la main des ustensiles de cuisine. Ce Tahitien qui vit depuis plusieurs années en Calédonie a accepté l’invitation de l’AETI pour d’abord faire découvrir l’aspect culinaire proche de la nature qu’il revendique, mais aussi pour faire des rencontres.

Passionné de cuisine, fervent militant de la transition alimentaire, il va profiter de la présence des auteurs, mais aussi de celle de ses homologues des autres pays du Pacifique. Il prévoit, entre autres, de travailler et d’échanger avec Myriam Malao, cheffe au marché de Port-Vila. Cette Vanuataise aux multiples casquettes est présidente de l’association des femmes du marché de Port-Vila et élue au conseil municipal. Elle cuisine en plus d’être comédienne et a aussi participé à l’écriture d’une œuvre qui réunit des textes d’une pièce de théâtre à laquelle elle a participé. Pour elle, les livres et la nourriture peuvent facilement être confondus, car comme la lecture, la cuisine est un plaisir qui pousse à l’évasion. « Venez manger, tout est bon ! Le livre a une odeur de cuisine qui fait participer tout le monde« , image la cheffe de Port-Vila. « L’écrivain qui est là, qui a l’odeur, qui veut vraiment goûter et qui y arrive, essaie ensuite d’écrire, de faire la recette« .

Ce salon du livre 2022 s’annonce donc très gourmand et plein de surprises. Il aura lieu du 17 au 20 novembre à la Maison de la culture en accès gratuit.

Le programme du Salon du livre à retrouver ici.