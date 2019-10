Un sexagénaire ligoté chez lui par un autostoppeur

Mercredi soir un sexagénaire de Tiarei s’est fait ligoter chez lui et voler sa voiture ainsi que ses téléphones par un jeune homme qu’il avait pris en stop dans l’après-midi et ramené jusqu’à Mahina.

Mercredi après-midi à Tiarei un sexagénaire célibataire sans enfant prend en stop un jeune homme âgé de 19 ans et fait près de 20 kilomètres pour le ramener jusque chez lui à Mahina. Aux environs de 22 heures, la victime alertée par les aboiements de son chien sort de chez lui, et tombe nez à nez avec le jeune homme qu’il avait ramené dans l’après-midi. Le mis en cause demande alors à la victime de le redéposer chez lui, une requête déclinée par le sexagénaire. Mais lorsque le sexagénaire rentre dans sa maison, il se retrouve en face du jeune homme armé cette fois-ci d’un coupe-coupe. Il lui prend ses clefs de voiture ainsi que ses deux téléphones avant de le faire asseoir sur une chaise et de le ligoter. La victime va réussir à se libérer 45 minutes plus tard et se rend chez son voisin pour appeler le 17.

La DSP est alertée par le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG). Peu de temps après, la brigade anti-criminalité (BAC) repère la voiture volée conduite par le jeune homme à Pira’e, et une filature s’ensuit jusqu’à Mahina où les policiers décident de passer à son interpellation. Le mis en cause fait alors une marche arrière au risque de foncer sur les policiers qui sortent leurs armes. Finalement le mis en cause obtempère. Le jeune homme sera présenté au tribunal ce vendredi en comparution immédiate pour vol dans un local avec effraction aggravé par la violence.