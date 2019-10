Digital Festival Tahiti : la présidente du Conseil national du numérique milite pour des « tarifs supportables par les citoyens »

Salwa Toko est la présidente du Conseil national du numérique depuis 2018. Elle est à Tahiti pour la 3e édition du Digital Festival Tahiti. Elle place son action sous le signe de l’inclusion, et à ce titre estime que « c’est à l’État de mettre les moyens nécessaires pour que personne ne soit exclu. »

« Le Conseil national du numérique, qui est un organe consultatif assez jeune (sa création date de 2011, ndlr), n’avait pas beaucoup de lien avec l’ensemble des territoires français, sur la question des enjeux du numérique, qui concernent tout le monde et pas uniquement un microcosme parisien, dit Salwa Toko. J’ai décidé de le mettre sous le signe de l’inclusion, et de l’inclusion dans les territoires, c’est pour cela que Muriel Pontarollo m’a demandé de venir voir ce qui se fait en termes de numérique sur la Polynésie française.»

Et Salwa Toko est séduite par le concept « Tech4Islands » mis en place par le Digital Festival Tahiti.

Les Polynésiens ont prouvé qu’ils pouvaient adopter le numérique, mais ils sont nombreux à penser que ce sont le débit Internet et les tarifs, le rapport qualité-prix, qui aujourd’hui freinent le développement. Le Conseil national du numérique peut émettre des avis et des recommandations sur ce point, dit Salwa Toko. L’accès au numérique à des tarifs et conditions acceptables est devenu un enjeu citoyen.