Clôture du Digital Festival Tahiti : opération séduction réussie pour la #Tech4Islands

Le vice-président de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, a clôturé vendredi soir la 3e édition du Digital Festival Tahiti. Trois jours de conférences, « smart meetings » et ateliers rassemblant plus de 70 exposants et intervenants locaux et internationaux. De nombreux élus, autorités et personnalités étaient présents dans les jardins de la Présidence pour fêter le succès d’une édition réussie et la concrétisation du concept #Tech4Islands.

Le vice-président de la Polynésie française, Teva Rohfritsch a clôturé vendredi soir la 3eédition du Digital Festival Tahiti, qui s’est tenue du 16 au 19 octobre à la présidence. Il a commencé par féliciter le travail des équipes du Digital Festival Tahiti, saluant « l’excellence qualité de cette 3e édition ». Pour Teva Rohfritsch, « être présent dans cet écosystème numérique nous permet aussi d’affirmer notre identité ». Il a rappelé l’investissement de 21 milliards de Fcfp pour permettre au Pays de relever le défi de sa géographie et de l’inclusion numérique.

« Nous avons des structures mais il nous faut aussi du contenu », a-t-il souri en direction des organisateurs du Digital Festival Tahiti, citant Kevin Besson et Christian Vanizette, des exemples de réussite polynésienne à l’international. « Notre isolement n’est plus une fatalité, par le numérique nous avons tant d’espoirs, tant d’horizons s’ouvrent. La Polynésie française peut relever des défis auxquels elle n’aurait jamais pensé ! » Enfin, Teva Rohfritsch a assuré que le gouvernement restera aux côtés du Digital Festival Tahiti, « déterminé à ce que cette nouvelle pirogue aille toujours plus loin ». Olivier Gaston, président du comité exécutif d’OCTA (l’Association des pays et territoires d’outre-mer de l’UE), a précisé que l’OCTA renforcerait ses liens avec le festival pour sa 4e édition.

« Une place particulière dans l’univers de la French Tech »

#Tech4Islands est désormais un label. Créé par l’association Digital Festival Tahiti, il symbolise la technologie bonne pour la planète. Cédric O, Secrétaire d’État chargé du Numérique, est intervenu par vidéo pour encourager tous les acteurs : « (…) le Digital Festival Tahiti a pris une place particulière dans l’univers de la French Tech, une place particulière sur la question des enjeux insulaires en réconciliant deux sujets qui nous tiennent aussi à cœur qui sont l’environnement et le numérique. On le voit, ce sont deux grandes transformations qui viennent percuter notre monde, qui se répondent, et il faut absolument réussir pour bâtir le monde de demain.(…) Vous devez aller encore plus loin ! C’est ce que nous attendons de vous et vous pouvez être sûrs que dans ce combat, nous serons toujours à vos côtés. »

Le représentant de l’État, Frédéric Sautron, a remis le prix spécial Outre-mer à la startup locale Leadbees, 2e lauréat du concours Tech4Islands, aux côtés de Salwa Toko, présidente du Conseil national du numérique et Marie Vilon, Head of Community de la Mission French Tech. La startup niçoise BiOceanOr a remporté le 1er prix du concours pour leur création de bouées connectées.

Avec communiqué