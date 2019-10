Evasans : « Je n’ai pas souvenir que des passagers en situation de détresse n’aient pas été embarqués », dit le DG d’Air Tahiti  

© DR

Après les propos du président du Pays, le directeur général d’Air Tahiti, Manate Vivish, assure que la compagnie n’a jamais refusé une évacuation sanitaire. Et cela est rendu possible par la solidarité des passagers dans les archipels éloignés qui cèdent leur place aux patients. Pour ce qui est de Air Archipels, Manate Vivish assure qu’il y a « mondialement une pénurie de pilotes » et que « tout pilote, même qualifié Twin Otter, ne peut pas se poser à Ua Pou ».

Le président Édouard Fritch a affirmé, jeudi dernier à l’assemblée, qu’Air Tahiti devrait prioriser la « prise en charge des évasans sur les vols commerciaux ».

Contacté, le directeur général d’Air Tahiti, Manate Vivish, est clair. Il assure qu’il n’a pas souvenir qu’un patient des archipels éloignés, relevant de l’évacuation sanitaire urgente, ait été laissé sur place par la compagnie qu’il dirige. Même s’il estime que le patient serait mieux dans « un avion dédié à de l’évacuation sanitaire complètement équipé pour la prise en charge et qu’ils soient transportés dans les conditions sanitaires les plus acceptables ».

Il rappelle que dès lors qu’un client achète son billet, la compagnie lui est juridiquement liée, et Air Tahiti a donc une obligation de transport : « c’est un contrat de transport que nous passons avec les passagers que nous sommes tenus d’honorer ». Mais le directeur de la compagnie aérienne souligne que dans les îles et archipels éloignés, la solidarité existe encore et les passagers laissent volontiers leur place aux patients.

« Tout pilote même qualifié Twin-Otter ne peut pas se poser à Ua Pou »

Après la priorisation des évacuations sanitaires, le président du Pays a ensuite taclé la compagnie pour ce qui relève de la « continuité du service public ». En effet, le 10 octobre dernier la compagnie, au travers d’un communiqué, avait informé sa clientèle de l’arrêt des vols inter-îles Marquises du 11 au 15 octobre en expliquant que les deux commandants de bord étaient pour l’un « en arrêt de travail » et pour l’autre en « repos hebdomadaire ». Une situation qualifiée par le président du Pays comme étant « intolérable ». Il a même intimé à son ministre en charge des transports aériens de « sommer » la compagnie « d’assumer la continuité du service public ».

Le directeur d’Air Tahiti assure que « c’est une situation difficile ». Il rajoute que la compagnie « met tout en oeuvre pour récupérer des pilotes qui soient capables de piloter le Twin Otter en toute sécurité ». Il rappelle aussi que « mondialement il y a une pénurie de pilotes », et que cette situation est au détriment des petites compagnies aériennes comme Air Archipels. Manate Vivish explique en effet que les grosses compagnies aériennes absorbent la grande majorité des pilotes qui ne sont effectivement pas intéressés à piloter les Twin Otter. Pour ce qui est des pilotes polynésiens qui se trouvent à l’extérieur, le directeur de Air Tahiti affirme tout simplement que ces derniers « ne veulent pas revenir ». Et plus encore, il souligne que pour se poser aux Marquises et notamment à Ua Pou « il y a des conditions requises très particulières et très spécifiques, tout pilote même qualifié Twin Otter ne peut pas se poser à Ua Pou »