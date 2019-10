Une femme grièvement blessée par un requin à Moorea

Dramatique accident ce matin à Moorea, où une femme a été victime d’une attaque d’un requin pointe blanche lors d’une sortie baleines. Sévèrement mordue aux deux bras et au torse, la victime a été transportée au CHPF.

C’est un accident extrêmement rare en Polynésie qui a eu lieu ce matin à Moorea. Une femme qui effectuait une sortie baleines a été grièvement blessée, en présence de sa famille et de son fils de 6 ans, par un requin parata (pointe blanche). Pour gagner du temps, la victime a été ramenée à terre au ponton le plus proche, celui de l’hôtel InterContinental de Moorea où l’attendaient les pompiers. Un témoin affirme : « J’ai vu cette femme qui n’avait plus de bras, l’autre du côté gauche était juste pendant, la main pendait quoi, et le côté droit il était bouffé aussi vers les côtes. C’était la grosse panique pour tout le monde. »

Selon ce témoignage, à son arrivée à terre, la victime était consciente. Elle a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital de Taaone.

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de cet accident, ni le prestataire qui organisait cette sortie. En Polynésie, il est très rare que des requins attaquent l’homme.