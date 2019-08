Découvrez les 6 finalistes des Tech4Islands Awards

Les 6 finalistes – retrouvez les présentations vidéo de chaque projet Bioceanor (Économie Bleue – France) – Solution de station météo sous-marine connectée capable de mesurer en temps réel et par prédiction la pollution de l’eau, elle regroupe toutes les dernières innovations technologies de l’IoT, du BigData en passant par le Machine Learning.

Guinard Energies (Économie Circulaire – France) – Solution de production d’électricité à partir des courants marins et fluviaux grâce à des hydroliennes marines et fluviales accélératrices du courant.

LeadBees Technologies (Économie Circulaire – Polynésie française) – Solution de gestion connectée des ruches : grâce à des capteurs installés dans la ruche, au contact direct de la colonie, et sur le rucher, LeadBees permet aux apiculteurs de surveiller les ruches à distance sans déranger les abeilles : état de santé et activité de la colonie, état de la production, météo, etc.

Marine Tech (Économie Bleue – France) – Solution HELIO, premier système au monde 100% autonome et recyclable, capable de produire de l’eau potable grâce à la seule énergie du soleil et à partir de tout type d’eau impropre à la consommation (eau de mer, forage, saumâtre, etc.).

Qista (Innovation Publique – France) – Solution de borne anti-moustique connectée, capable de monitorer et géolocaliser le niveau d’infestation d’une zone. La borne croise ces données avec les évolutions météos locales afin de permettre une anticipation des politiques sanitaires et permet de limiter le risque de transmission de maladies en éliminant les moustiques

SolarSPELL (Innovation Publique – États-Unis) – Solution de bibliothèques éducatives numériques hors ligne, alimentées par énergie solaire, qui ont vocation à être implantées dans les écoles et communautés où l’accès à l’Internet est limité.