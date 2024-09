Un site internet pour trouver un stage

Teiva Haapuea a créé en début d’année une plateforme internet qui met en relation les collégiens, lycéens et étudiants en recherche de stage et les entreprises susceptibles de les accueillir. Il travaille également à une proposition de loi qui permettrait la prise en charge par le Pays des frais de repas, hébergement et transport, particulièrement pour les élèves des iles éloignées.

Aider les jeunes à trouver le stage exigé par leur cursus, c’est l’objectif de Teiva Haapuea, enseignant en espagnol depuis 13 ans en France, aux Marquises et à présent à Taravao. Largement le temps de voir les élèves « galérer » pour décrocher un stage, « et surtout un stage qui a du sens pour eux », un exercice toujours difficile, même en faisant jouer le réseau familial ou en bénéficiant des contacts de leurs professeurs.

En février dernier, Teiva Haapuea a donc mis en ligne son site Internet, Ta’iara Pro, sous-titré « Équité et inclusion », tout en continuant à présenter sa plateforme aux entreprises et aux organismes polynésiens susceptibles d’accueillir des stagiaires. Ils adhèrent à la plateforme pour une somme modique, et peuvent ainsi y poster directement leurs offres de stage.

Les aspirants stagiaires, eux, peuvent s’inscrire sur le site gratuitement, et seuls les recruteurs peuvent voir leurs candidatures, toutes mises au même format pour une meilleure lisibilité. Le site permet aussi aux élèves de générer un CV imprimable d’après les informations qu’ils donnent. Teiva espère ainsi encourager l’autonomie des élèves. Le projet a séduit le Medef qui soutien le site internet depuis ses débuts, et compte 42 recruteurs inscrits, pour une grosse douzaine d’annonces, et de 1 200 à 1 700 visiteurs par jour. C’est dire si le besoin est réel. C’est particulièrement vrai, relève-t-il, pour les élèves dans les domaines de la gestion et du secrétariat, où les aspirants stagiaires sont nombreux mais les offres de stage encore absentes.

Teiva Haapuea travaille à présent, avec des membres de la commission éducation de l’assemblée, sur un projet de loi du Pays pour faciliter l’accès aux stages des élèves et étudiants : la prise en charge des frais d’hébergement et de repas, ainsi que du transport pour les élèves des îles éloignées où les opportunités de stage sont rares.