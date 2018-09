La Dépêche de Nouvelle-Calédonie a révélé vendredi les résultats d’un dernier sondage TNS Quid Novi donnant 69 à 75% des Calédoniens pour le « non » au référendum d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie prévu le 4 novembre.

La Dépêche de Nouvelle-Calédonie a publié vendredi les résultats d’un troisième sondage en un an en Nouvelle-Calédonie sur la question qui sera posée lors du référendum du 4 novembre prochain : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ».

Le sondage TNS Quid Novi révélé par le média en ligne a été réalisé auprès de 2 677 personnes selon la méthode des quotas et sur la base du corps électoral concerné par la question posée au référendum. Selon le quotidien, il apparait dans cette étude que la participation devrait être forte avec 86% des inscrits déclarant vouloir aller voter. En revanche, cette participation varie en fonction des âges et des lieux d’habitation. En effet, 91% des plus de 60 ans déclarent vouloir aller voter, contre 74 à 77% chez les 18 à 24 ans.

S’agissant de l’orientation des résultat, le sondage donne 69 à 75% en faveur du « non » au référendum. Il donne 20% de « oui » et 5% d’indécis.