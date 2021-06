Un tiers des déchets recyclables est réellement capté

Selon une étude de caractérisation du contenu de nos poubelles collectées par les communes de Tahiti et Moorea, menée entre septembre et octobre 2020, la production des bacs gris est en baisse, celui des bacs verts en hausse, mais la marge de progression sur le tri est encore importante.

Les bacs gris sont en baisse tandis que les bacs verts et les déchets encombrants sont en hausse. Une bonne nouvelle de l’étude de caractérisation du contenu de nos poubelles, qui fait une autre constatation : la baisse de la qualité du tri des déchets qui, toutefois, reste bonne (plus de 80% de taux de conformité). Ces résultats de l’étude de caractérisation du contenu des bacs verts, des bacs gris et des déchets encombrants collectés par les communes de Tahiti et Moorea (excepté Faa’a), menée en collaboration avec Fenua ma, ont été présentés ce mercredi en conseil des ministres.

Dans le détail, la production des bacs gris baisse de 23% depuis 2011, liée essentiellement à une baisse importante des putrescibles (-63 kg/hab./an), dont les déchets verts (-60 kg/hab./an). Quant aux quantités collectées dans les bacs verts, elles augmentent de 14% depuis 2011, principalement grâce à une augmentation des emballages (plastiques, métalliques et cartons) mais l’étude note une baisse de la qualité́ du tri qui reste toutefois bonne (plus de 80% de taux de conformité). Les quantités de verre collectées augmentent très fortement de 60%, tout comme les encombrants collectés (+21,5%) constitués principalement de ferrailles et de déchets d’équipement électriques et électroniques. Les bacs verts captent 1/3 des déchets recyclables et la collecte de verre 2/3 du gisement. Les marges de progression restent importantes dans le bac gris, est-il noté en conclusion dans le compte-rendu du conseil des ministres.

Avec communiqué