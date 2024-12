Une étude va être menée sur les hauteurs de Puunui, pour un projet immobilier de « village seniors ». La CPS travaille depuis un an sur ce concept, inventé aux États-Unis et inédit au fenua, qui permet aux anciens de vivre leur retraite dans un quartier paisible avec une offre de soins et d’activités.

Venu d’Amérique du Nord, le concept de « village seniors » se répand un peu partout. Destinés aux retraités encore autonomes, ils concentrent, souvent dans un cadre verdoyant, des habitations, mais aussi un certain nombre de services et d’activité. Au fenua, la CPS, soutenue par l’AFD, va lancer une étude de faisabilité et d’opportunité pour développer ce type de résidence, sur 32 hectares d’un terrain qu’elle possède à Puunui. Le financement de cette étude est chiffré à 14,5 millions, dont 9 sont pris en charge par l’AFD.

« Ça fait un an que nous travaillons dessus, c’est tout un concept, dans laquelle on intègre des jeux pour les petits-enfants, des parcours sportifs, des commerces ou une infirmerie, pour laquelle il faudra un partenariat avec un médecin et un pharmacien », détaille président du conseil d’administration de la CPS, Patrick Galenon. « Plusieurs centaines » d’habitations sont évoquées. Mais, « surtout pas de grand bâtiment ». Ne lui parlez pas non plus de maison de retraite ou d’Ehpad : « nous ne voulons pas refaire les erreurs du passé », dit-il.

La CPS souhaite créer une résidence agréable, chaque maison disposant par exemple d’un jardin, et différents types de logements selon les moyens des futurs habitants, pour en faire « un modèle d’insertion sociale ».

L’étude devrait s’achever en avril, pour des premiers coup de pioche espérés à l’horizon 2025-2026, indique Patrick Galenon.