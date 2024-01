Un voyage spécial de l’Apetahi Express pour le Tere farerei de Maupiti

La réputation du Tere farerei de Maupiti dépasse le récif de l’île, et pour la deuxième fois l’Apetahi Express organise une rotation de Bora Bora à Maupiti pour permettre aux visiteurs d’y participer, ce vendredi 5 janvier. Il reste encore quelques places, c’est l’occasion de découvrir une tradition polynésienne que peu d’îles célèbrent encore.

Une navette spéciale pour Maupiti et son célèbre Tere farerei, c’est ce que propose l’Apetahi Express ce vendredi 5 janvier. C’est la deuxième fois que la compagnie dirigée par Tuanua Degage organise cette opération, mais cette fois avec son dernier navire, livré en juillet dernier.

Un départ est donc prévu vendredi à 7 heures du quai de Vaitape à Bora Bora, pour une arrivée à Maupiti à 8h15. Les passagers seront accueillis par des chants et des danses, et formeront avec les habitants le cortège qui fera le tour de l’île à pied pour souhaiter à tous une bonne année 2024. Ils seront reçus dans chaque quartier avec des spectacles, des collations et de la musique.

En soirée, c’est sur la place Paetaha que les participants sont attendus pour un feu d’artifice et l’incontournable bal public. L’Apetahi Express sonnera le retour vers Bora Bora à 6 heures samedi matin.

Informations et réservation sur www.apetahiexpress.pf