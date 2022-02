Une cagnotte pour le potager bio de Motio

L’association des résidents de Motio à Faa’a, qui travaille en bio et permaculture, projette d’acheter un broyeur pour éviter de se blesser en réduisant manuellement leurs déchets verts en broyat. La cagnotte sera ouverte de ce lundi 21 février au 21 avril, pour réunir 490 000 francs.

Marry Ann Utia dirige l’association Te u’i tama no Maeva Beach i Motio Faa’a qui regroupe les résidents déplacés pour favoriser le projet du Mahana Beach. Dans cette résidence, un jardin potager biologique a été mis en place depuis 2015 pour « favoriser le mieux vivre ensemble ». Ils y sont formés à l’agriculture biologique et à la permaculture. Et qui dit permaculture, dit broyat et paillage. Jusqu’ici, ils le réalisent « à la main » explique Marry Ann. Une pratique qui s’est révélée dangereuse puisqu’une personne a déjà été blessée. C’est pour éviter que cela qu’ils ouvrent une cagnotte destinée à l’achat d’un broyeur. Il leur ferait également gagner beaucoup de temps et pourquoi pas, leur permettre d augmenter la production du potager.

Objectif : récolter 490 000 Fcfp entre le 21 février et le 21 avril

Les légumes et les fruits sont vendus au sein de la résidence à des prix raisonnables ou lors des salons comme le marché du terroir. Mais les fonds récoltés par l’association sont limités. La première cagnotte ouverte en 2020 a tout juste permis d’entretenir le matériel. L’association en a d’ailleurs remercié les donateurs dans une vidéo. Cette cagnotte devait déjà servir à l’achat d’un broyeur mais le Covid a compromis leurs plans, et le magasin n’a jamais reçu la machine. Aujourd’hui, ils ont une autre occasion de l’acheter. Pour les soutenir il faut se rendre sur la plateforme Anavai et s’inscrire pour faire un don entre le 21 février et le 21 avril.