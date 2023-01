Une conférence sur le syndrome de l’isolement

L’association SOS Suicide, en partenariat avec Familipsy, organise une conférence à la mairie de Pirae le 22 janvier sur le phénomène particulier de retrait social, « hikikomori ».

Une conférence du professeur Tadaaki Furuhashi sera donnée le 22 janvier pour parler du phénomène hikikomori ou retrait social en France et au Japon. Le terme désigne l’ensemble des personnes vivant cloîtrées et retranchées chez elles, retirées de toute forme de vie sociale pendant plus de six mois (souvent plusieurs années). Depuis quelques années, un phénomène de repli social complet se répand chez les adolescents et jeunes adultes au fenua et dans plusieurs autres pays, comme nous l’explique Nathalie Colin-Fagotin, psychologue-clinicienne et fondatrice de Familipsy.

C’est au Japon que les premiers cas de claustration pathologique ont été observés. Aujourd’hui, de plus en plus de cas de hikikomori sont répertoriés à travers le monde et notamment en France (plusieurs milliers de cas), Espagne, aux États-Unis et en Italie. D’autres cas semblent également exister en Corée du Sud, en Australie, en Thaïlande ainsi qu’à Taïwan.

En Polynésie, c’est encore un phénomène peu connu mais qui a tendance à se développer. « Il touche la santé mentale des Polynésiens« , indique la psychologue. Depuis le début de l’année 2023, à l’association Familipsy, deux cas ont été relevés sur 27 appels recensés. Ils concernaient des jeunes en situation de retrait social, qui pouvaient avoir des tendances et des pensées suicidaires. Sur un petit échantillon, cela représente 6 à 7% des situations recensées. A travers cette conférence, « l’objectif est donc de se préparer à prendre en charge et éviter que le phénomène ne prenne trop d’ampleur dans les années à venir« .

Ce qui alerte, c’est aussi souvent les personnes qui sont sujettes à une forme d’addiction aux jeux vidéos, à l’internet avec une hyper consommation des écrans. « Même si c’est encore peu répandu en Polynésie, il est important de prévenir ce phénomène« , souligne Nathalie Colin-Fagotin. Car la pandémie de Covid-19 a contraint de nombreuses personnes à une certaine forme d’isolement social. Tout comme la montée de l’individualisme, de la hausse de la consommation et du temps passé sur les écrans notamment.

Le professeur japonais Tadaaki Furuhashi, psychiatre à la faculté de médecine de l’université de Nagoya, est auteur de nombreux articles et mène des recherches conjointes avec des chercheurs français sur ce trouble psychologique.

Conférence « Retrait social et troubles psychiatriques » dimanche 22 janvier à 17h30 à la mairie de Pirae. Inscriptions au 87 20 25 23 ou la page Facebook Familipsy. L’entrée est à 1 500 cfp.