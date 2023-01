Le maire de Paea Tony Géros est allé fêter l’anniversaire de Hare Salmon Paling Ly Mou Yn dit « Tavana Salmon » ce vendredi. Né le 13 janvier 1920, il est une des grandes figures du renouveau culturel polynésien, au travers notamment de la remise au goût du jour du tatouage traditionnel.

Un tavana en embrasse un autre, ce vendredi. Comme il l’avait fait l’année passée, Tony Géros est allé à la rencontre de « Tavana Salmon » dans son petit fare de Paea. Le natif de Papeete, qui a longtemps habité à Hawaii, et s’est fait aussi connaitre aux Samoa ou au Tonga, fêtait ce 13 janvier ses 103 ans. Trois bougies suffiront pour cet anniversaire en petit comité, et l’homme de culture, un des grands acteurs du renouveau du tatouage traditionnel en Polynésie, les souffle lui-même avant une chanson d’anniversaire en anglais.

Hare Salmon Paling Ly Mou Yn avait remporté à un grand succès à Hawaii, avec un groupe de danse polynésien baptisé « Tavana’s ». Fin connaisseur des cérémonies traditionnelles tahitiennes, il a participé à de nombreux films historiques et beaucoup recherché et partagé, durant sa vie, sur les us et coutumes d’autrefois. Il est surtout connu pour avoir, dans les années 80, voyagé aux Samoa pour réimporter au fenua des techniques traditionnelles de tatouage. Lui-même tatoueur pendant de longues années, il a activement participé à la renaissance de l’art du tatau longtemps interdit, mal vu ou méprisé.