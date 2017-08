Une course pour offrir un tandem aux malvoyants

Le tandem fait de plus en plus d’adeptes dans l’association de malvoyants et non-voyants Mata hotu no Porinetia, Voir ensemble. Avec le soutien du club tamarii Punaruu et de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), elle organise une course VTT à la Fachoda le 27 août prochain. Les fonds serviront à l’achat d’un quatrième tandem pour l’association.

Le club Tamarii Punaruu cyclisme et la FTC organisent une course VTT cross-country le dimanche 27 août à la Fachoda. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Mata hotu no Porinetia, Voir ensemble, qui souhaite s’équiper d’un quatrième tandem. La course est divisée en trois catégories : 10 km, 20 km et 30 km. Les inscriptions sont ouvertes au magasin Pacific cycles pour les non licenciés et à la FTC pour les licenciés.

Depuis l’année dernière, l’association propose du tandem à ses 50 adhérents, dont plus de la moitié est en situation de handicap visuel. Elle souhaite inscrire certains de ses membres au club tamarii Punaruu. Son président, Jean-Pierre Lestrade explique qu’une licence serait le passeport pour des compétitions dans le Pacifique et en France.

Avec une inscription à 2000 Fcfp, la course devra franchir la barre des 150 participants pour espérer équiper Mata hotu, Voir ensemble d’un nouveau tandem. Les non-voyants et les malvoyants ne pourront pas participer à la course puisque « le tandem n’est pas adapté » mais ils assureront l’animation. Le président de l’association Diégo Tetihia prévient : « Nous avons besoin de soutien, pas de pitié. »

Rainui Poursin est en situation de handicap visuel mais apprécie le sentiment de liberté que lui procure l’activité sportive. Elle s’est déjà essayée à l’escalade, au canyoning et au parapente.

Pratique :

Course VTT XC à la Fachoda le dimanche 27 août. Tarif : 2 000 Fcfp par participant.

Inscriptions au Magasin Pacific Cycles (avec un certificat médical) pour les non licenciés et à la FTC pour les licenciés. Plus de renseignements au 40 451 091 (FTC).