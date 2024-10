Une crèche solidaire pour les stagiaires du RSMA

Minarii Galenon annonce la création l’année prochaine d’une crèche solidaire qui pourra accueillir jusqu’à 25 enfants, à commencer par ceux des jeunes mères stagiaires du RSMA. Un dispositif expérimental qui pourrait s’étendre par la suite.

C’est l’un des projets la vice-présidente Minarii Galenon, en charge des Solidarités, va mettre à exécution en 2025 : une crèche solidaire pour permettre aux jeunes mères qui veulent suivre les formations du RSMA de Arue d’avoir une solution de garde à proximité : elle sera localisée à la Cité Grand de Pirae. La DSFE pourra également y affecter des enfants issus de milieux défavorisés.

Une convention de partenariat a été passée pour mettre en synergie le RSMA, la DSFE et l’Union des crèches et garderies dans ce dispositif expérimental. Il permettra au RSMA de disposer d’un établissement d’application pour la formation en puériculture que dispense le régiment et qui mène à un certificat d’assistante maternelle.

« Ce sera une étape importante », dit Minarii Galenon qui voit le projet comme une façon de faciliter la formation des jeunes mères, en assurant aussi un suivi par les affaires sociales de ces familles souvent monoparentales.

La crèche solidaire de Arue va servir de projet pilote qui, s’il est concluant, pourra ensuite être répliqué ailleurs.