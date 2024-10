Oscar Temaru n’a pas été mis en examen, contrairement à Ronny Teriipaia et Mitema Tapati qui sont poursuivis pour incitation à la haine raciale. Il est ressorti ce matin du bureau du juge d’instruction avec le statut de témoin assisté. À moins que la procureure de la République ne contredise cette décision.

Le 24 octobre 2023, lors de la « Journée des Nations Unies » à Tarahoi, Oscar Temaru avait déclaré : « Je n’ai pas peur du changement climatique, j’ai plutôt peur du changement démographique », qualifiant l’arrivée de métropolitains d’« invasion ». Édouard Fritch avait fait un signalement au procureur, concernant aussi les propos tenus par le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia et le représentant Mitema Tapati, tous deux déjà mis en examen pour incitation à la discrimination ou à la haine raciale. Ce ne sera pas le cas d’Oscar Temaru, simplement placé sous le statut de témoin assisté à l’issue de deux heures d’audition devant deux magistrats. Oscar Temaru a clarifié ses propos, dit-il, en disant que « notre rôle à nous, c’est de protéger nos enfants, du travail pour eux plus tard, ce pays pour eux… »

Le statut de témoin assisté est conféré à une personne mise en cause dans une information judiciaire, mais pour qui la justice ne dispose pas d’indices « graves et concordants ». « Un témoin assisté n’est pas renvoyé devant le tribunal correctionel, expliquait avec satisfaction Me Stanley Cross, sauf si Madame la procureure de la République considère que monsieur Oscar Temaru ne peut pas avoir le statut de témoin assisté : il faudrait alors de nouveaux éléments pour faire en sorte que les magistrats instructeurs décident de sa mise en examen. » Pour l’avocat, les propos du leader indépendantiste relèveraient de la liberté d’expression dont doit bénéficier tout homme politique, et il ne faut « surtout pas » y voir un « rejet » ou une « incitation à la haine vis-à-vis des popaa. »

Me Cross rappelle également que, poursuivi en 2007 pour des déclarations similaires, Oscar Temaru avait finalement été relaxé par la cour d’appel de Papeete.