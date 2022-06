Une formation continue à l’art de la cuisine allégée en août

Une nouvelle formation voit le jour dans le milieu de l’hôtellerie restauration au fenua : la Mention complémentaire art de la cuisine allégée (MC ACA). C’est suite à une demande des professionnels que le Pays l’a mise en place au travers du Sefi, par l’intermédiaire du Grepfoc. Il s’agit d’un contrat d’apprentissage d’une durée d’un an qui débutera en aout 2022 à Bora Bora pour 12 personnes maximum.

C’est le Grepfoc qui opère la formation pour le compte du Sefi au Lycée polyvalent Ihi tea no Vavau de Bora Bora. La « mention complémentaire art de la cuisine allégée » vient d’être créée pour répondre à une demande des professionnels, identifiée par le campus des métiers et des qualifications de l’hôtellerie restauration en Polynésie. Il s’agit d’un contrat d’apprentissage qui courra du 22 août 2022 au 20 août 2023 : dans un premier temps la préparation à l’examen aura lieu du 22 août au 16 mai puis jusqu’au 20 août 2023 ils seront complètement en entreprise, pendant 18 semaines. Il reste encore 6 places pour d’éventuels candidats, puisque le nombre d’inscrits maximum est de 12. Mais attention, il faut être âgé de 16 à 29 ans, détenir un diplôme de cuisine ou de pâtisserie ou des métiers de bouche du CAP au Bac, et être demandeur d’emploi au Sefi. Les explications de Fabien Doche, conseiller au Grepfoc :

Les candidats n’ont rien à débourser pour s’inscrire. Le pays et l’entreprise prennent en charge un salaire qui s’élève au total à 70% du SMIC. À ce stade ils auraient en tout sept formateurs : 2 formateurs en cuisine du lycée de Bora Bora, un formateur en français, un en anglais mais aussi un formateur en art appliqué, un formateur en sciences appliquées et enfin un coach. L’examen sanctionnant la formation aura lieu au mois de mai-juin 2023.