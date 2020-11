Une grève dans les collèges et lycées ce mardi en Polynésie

Plusieurs syndicats nationaux ont appelé à une journée de « grève sanitaire » ce mardi 10 novembre dans tous les collèges et lycées. Le mouvement, qui dénonce un protocole sanitaire insuffisant dans les établissements, est relayé par la FSU en Polynésie.

Les syndicats affiliés à la FSU appellent tous les personnels des collèges et lycées à participer à la grève nationale du 10 novembre. La fédération syndicale unitaire exige la mise en place d’un protocole sanitaire plus rigoureux dans les établissements pour stopper la contamination entre les élèves et protéger les équipes pédagogiques. Ils dénoncent, entre autres, le manque de masque pour les élèves et les enseignants, l’impossibilité de mettre en place une réelle distanciation dans les établissements, ou d’aérer certaines classes. La FSU demande, comme elle l’a déjà fait par le passé, le dédoublements des classes, ainsi que des renforts d’effectifs et de matériel informatique pour organiser les cours en demi-groupe et en « distanciel ». Le syndicat, bien implanté dans le corps enseignant en Polynésie, demande au passage le « retrait de la journée de carence », et des embauches sur le long terme.