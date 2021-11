Une nouvelle usine de transformation de fruits à Nuku Hiva

Les autorités ont donné le coup d’envoi à la construction d’une usine de transformation de fruits et d’huile vierge de coco à Taipivai, sur l’île de Nuku Hiva. La nouvelle infrastructure de la Compagnie du fruit marquisien sera alimentée par les agriculteurs locaux et permettra l’embauche de 6 personnes.

Autour de la première pierre, posée vendredi, on trouvait l’administrateur des îles Marquises, Christian Lam, le maire de Nuku Hiva Benoît Kautai et même l’ex-vice-président Tearii Alpha, toujours ministre de l’Agriculture, bien loin des tumultes de son gouvernement. Si le Pays donne la main, avec 27,9 millions de francs d’aides au développement agricole, la nouvelle usine a surtout pu compter sur une subvention 78 millions de francs (50,2%) de l’État au titre du plan France Relance. Le projet, en incluant les 50 millions d’investissement de la compagnie elle-même, est chiffré à 156 millions de francs.

Des fruits marquisiens valorisés



La compagnie du Fruit Marquisien, dirigée par la famille Chaze, commercialise à ce jour les produits de 150 agriculteurs de l’île marquisienne grâce à des produits variés : purée de fruits, jus de fruits, morceaux de fruits en julienne et même fruits entiers depuis peu. Cette nouvelle infrastructure est un nouvel outil agro-industriel qui permettra au groupe d’obtenir un rendement 10 fois supérieur à ce que faisait déjà la compagnie, explique Tamatoa Chaze. « On l’a construit pour pouvoir absorber toute la production de fruit de Nuku Hiva ». Et d’encourager les agriculteurs à produire plus en leur offrant des débouchés.

Le projet a également pour but de pouvoir réunir la compagnie des fruits des Marquises, connue sous le nom de Kaipeka jusqu’à 2016, à l’huile vierge des Marquises, confie le jeune entrepreneur. L’usine permettra d’exploiter à terme 3000 cocos par jour pour la création de produits tels que de l’huile de coco vierge, ou du lait de coco frais.

Pour rappel, Tamatoa Chaze avait été lauréat du premier concours de l’innovation agro-industrielle organisé par la Direction de l’agriculture en 2017. À peine sortie de ses études, il s’était démarqué notamment grâce à son travail sur la congélation des fruits marquisiens qu’il propose aujourd’hui sous différentes déclinaisons.