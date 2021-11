Le pass sanitaire en métropole conditionné à une troisième dose pour les plus de 65 ans

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi, lors d’une nouvelle intervention télévisée, une dose de rappel obligatoire pour les plus âgés. Une mesure qui ne s’applique pas automatiquement à la Polynésie, mais qui pourrait y être transposée.

Lire aussi : L’épidémie « peut toujours revenir si on accélère pas la vaccination

« Une campagne de rappel a été lancée depuis la fin de l’été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles, il nous faut aujourd’hui l’accélérer ». C’est ce qu’a expliqué le président de la République lors d’une nouvelle intervention solennelle aux Français, ce mardi, la neuvième depuis le début de la crise. Pointant que « la cinquième vague a commencé en Europe », et que les chiffres les hospitalisations concernaient à 80% les plus de 50 ans, Emmanuel Macron a expliqué qu’à « partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire ». Le chef de l’État n’a pas précisé si cette obligation concernerait aussi les personnes à risque, qui sont eux aussi visés par la campagne de rappel actuelle. En métropole 3,4 millions des 7,7 millions de personnes éligibles (plus de 65 ans, victimes de comorbidités, soignants…) ont été revaccinés. À partir de début décembre, les personnes de plus de 50 ans pourront également, en métropole, recevoir une troisième dose. Mais elles ne seront pas concernées, dans un premier temps, par l’obligation de rappel. Emmanuel Macron a, plus largement, appelé les non-vaccinés (11,5% des majeurs, et 23% du total des Français) à la responsabilité : « Être libres implique d’être responsables et solidaires » a-t-il notamment déclaré.

Seulement 700 troisièmes doses en Polynésie

En Polynésie, seules 701 personnes avaient reçu une troisième dose la semaine dernière. Cette possibilité est pourtant ouverte aux plus de 60 ans, aux personnes présentant des comorbidités, et à certains professionnels, six mois après la deuxième dose (les personnes sévèrement immunodéprimées ont déjà bénéficié d’un schéma vaccinal à trois doses depuis plusieurs mois). Des chiffres qui auraient connu un rebond sensible cette semaine, mais qui reste « trop bas » pour les autorités sanitaires qui ont insisté, la semaine dernière, sur ces doses de rappel et la vaccination des 18 – 39 ans. Le Pays et l’État qui travaillent actuellement sur un pass sanitaire polynésien, n’ont pour l’instant pas indiqué si cette troisième dose pour les plus âgés serait exigé dans le cadre de ce dispositif.