Une partie du marae Taputapuatea s’est effondrée

Une partie du marae de Taputapuatea à Raiatea s’est effondrée ce week-end, créant un véritable émoi sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, cet effondrement est dû à la fragilité des dalles de corail. Une équipe de spécialiste est d’ailleurs au fenua pour faire un diagnostic pour la rénovation, notamment, du marae.

Une partie du marae Taputapuatea, inscrit en juillet dernier au patrimoine mondial de l’Unesco, s’est effondrée ce week-end à Raiatea. Les photos du site sacré ont été largement partagées lundi sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire est que cet effondrement a ému les internautes. Pour le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, les dégâts sont de cause naturelle. Le ministre met en avant la fragilité des dalles de corail du marae de Taputapuatea. Une équipe du Bureau de recherches géologiques et minières est actuellement au fenua pour restaurer ce site. Mais pas seulement. Plusieurs autres sites sont concernés tels que le marae Tainuu à Tumara’a, le marae Hauviri et notamment la grande pierre Te Papa Tea o Ruea, ou encore le phare de la pointe Vénus.

Le ministre affirme que des aménagements doivent être mis en place, dans le but notamment d’informer le public sur l’histoire de Taputapuatea ou encore pour « canaliser l’accès au site » notamment par le bord de mer, mais « le plan doit être validé ». Le ministre de la Culture se veut rassurant, et affirme que ces dégradations n’auront aucune incidence sur le classement de Taputapuatea au niveau de l’Unesco puisque « nous sommes au début de la procédure ».