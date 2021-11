Une patiente évasanée en métropole rentre au fenua

Elle faisait partie des huit patients Covid évacués vers la métropole le 17 septembre dernier lors de la plus longue évacuation sanitaire jamais réalisée. Mme E., de Tahaa, a quitté le centre hospitalier d’Argenteuil mardi, saluée par les soignants.

« Aujourd’hui nous avons salué la patiente de Taha’a, prise en charge aux urgences d’Uturoa, transférée à Papeete puis Argenteuil en réanimation et Umedo (unité de médecine d’orientation, ndlr). Elle retourne chez elle en Polynésie après cette longue épreuve de covid grave. Ia maita’i te ho’iraa, nana », écrivait le Dr Catherine Le Gall le 2 novembre sur Twitter.

L’histoire est d’autant plus touchante que le Dr Le Gall, médecin urgentiste, faisait partie d’une des missions de Santé publique France en Polynésie. Début septembre, elle avait été affectée à l’hôpital de Uturoa et elle avait rencontré cette patiente avant son évacuation sanitaire. Mme E. était la première patiente en réanimation en provenance des îles Sous-le-Vent : elle avait été transférée à Papeete le 10 septembre, alors que le service de réanimation du CHPF était en saturation depuis un mois, avant de faire partie des huit patients embarqués dans le vol spécial French bee du 17 septembre. « Un périple digne de Omai ! » écrivait le médecin qui est rentrée en France quelques jours plus tard.

« Hasard incroyable », écrivait-elle dans un autre tweet, à son retour le 23 septembre elle retrouve la patiente dans son propre hôpital, le centre hospitalier d’Argenteuil en banlieue parisienne. Au terme d’un mois et demi de soins, d’abord en réanimation puis dans une unité de médecine d’orientation (Umedo) qui accueille des « patients majeurs avec orientation complexe » mais qui ne nécessitent plus de soins médicaux lourds, Mme E. a repris le chemin du fenua.