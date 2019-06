Une subvention à la presse écrite pour « encourager (…) la pratique de la lecture » …

Après les 900 millions de subvention octroyés à TNTV, c’est au tour de La Dépêche de Tahiti et Tahiti Infos d’être aidés par le Pays. Ces quotidiens bénéficieront tous deux de 18 millions Fcfp chacun pour la « prise en charge du fret aérien et des frais de distribution dans les îles » en attendant une digitalisation. Au nom du « principe d’égalité » le Pays ne pouvait exclure Tahiti Infos de ce dispositif. Les membres du CESC se réunissent jeudi matin pour étudier ce texte.

Le président Édouard Fritch souhaite, au travers d’un projet de loi du Pays actuellement dans les tuyaux, la prise en charge par le Pays du « fret aérien et des frais de distribution dans les îles » des quotidiens que sont La Dépêche de Tahiti et Tahiti Infos. Une subvention de 36 millions Fcfp, soit 18 millions Fcfp par an à chaque opérateur. Le président du Pays précise aussi dans son exposé des motifs qu’en vertu du « principe d’égalité », le gouvernement ne pouvait exclure Tahiti Infos de cette aide, sous peine de se retrouver devant le tribunal administratif.

Désormais, La Dépêche de Tahiti coûtera le même prix partout au fenua. La prise en charge du fret aérien ainsi que des frais de distribution ne concernent pas le Tiki Mag, Fenua TV ou encore Tahiti Pacifique.

« Encourager (…) la pratique de la lecture dans l’ensemble des archipels »

Dans l’exposé des motifs, Édouard Fritch explique qu’il souhaite non seulement que la presse écrite soit diffusée partout au fenua mais aussi …qu’il souhaite « encourager (…) la pratique de la lecture dans l’ensemble des archipels ».

Une aide en attendant une digitalisation

Le président du Pays explique aussi, dans son exposé des motifs, que ce dispositif d’aide « vise à élargir l’audience des quotidiens au format papier » en attendant que ces derniers « orientent leur modèle économique vers la digitalisation ». Il souligne également que « la presse écrite en général rencontre des difficultés liées à la mutation de la consommation vers des supports dématérialisés ».

Qu’est devenue l’aide octroyée par le Fonds Google-Aipg à La Dépêche pour la digitalisation ?

Et pourtant, en juillet 2015 le patron de La Dépêche de Tahiti Dominique Auroy avait annoncé aux médias de la place la mise en place d’un site web d’information bilingue qui devait couvrir toute la zone du Pacifique Sud. Ce site devait voir le jour en octobre de la même année, mais toujours rien à l’horizon 4 ans après… Il avait d’ailleurs reçu une partie des fonds pour la mise en place de ce site, en provenance du « Fonds Google-Aipg » pour l’innovation numérique de la presse. Mais où est donc passé l’argent ?

