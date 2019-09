Une subvention à TNTV pour faire la promotion du fenua en métropole

Tahiti Nui Télévision (TNTV) devrait obtenir sa subvention de 16 millions Fcfp pour « l’acquisition et la diffusion de programmes» sur les « box » en métropole. Ces programmes devraient promouvoir le fenua. Le dossier en question a reçu un avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée.

Quatre mois après avoir reçu un avis favorable de la Commission de contrôle budgétaire et financier (CCBF) de l’assemblée quant à sa demande de subvention de 900 millions de Fcfp pour le « financement de son activité générale » au titre de l’année 2019, Tahiti Nui Télévision (TNTV) a envoyé, cette fois-ci, un courrier à l’adresse de la ministre du Tourisme pour lui demander une subvention de 16 millions de Fcfp.

En effet, la direction de TNTV explique dans son courrier datant de juillet dernier que cette subvention est destinée à financer « l’acquisition et la diffusion de programmes» pour la promotion du fenua en métropole notamment au travers des « box » Orange, Free et Bouygues Télécom, ainsi que la diffusion de ces programmes d’une durée de 10 heures.

TNTV « s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement touristique de la Polynésie 2015-2020 mise en place par le Pays »

Dans ledit courrier, la direction de TNTV rappelle qu’elle diffuse depuis deux ans, des contenus 100% locaux sur les box avec pour objectif principal : faire rayonner le fenua mais aussi promouvoir la destination. Elle estime ainsi qu’elle « s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement touristique de la Polynésie 2015-2020 mise en place par le Pays ». TNTV soutient aussi que le sondage réalisé en métropole en novembre 2018, « enregistre une belle notoriété » de 13%. La direction avance également que « le taux d’écoute est de 4%, et l’intérêt pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de 38% ».

Il s’agira notamment au travers de cette subvention d’acquérir « les droits de diffusion de nouvelles émissions, produites par des producteurs locaux », à raison de 10 heures de programmes pour une « diffusion multiple ».

« Faire connaître la Polynésie coûte excessivement cher (…). Et là, nous avons un moyen, pratiquement ‘free’, ‘free of charge » – Édouard Fritch

Et pourtant en mai 2017, le président du Pays avait déclaré sur les ondes de TNTV que « faire connaître la Polynésie, coute excessivement cher. Nous mettons beaucoup d’argent pour la promotion de notre pays. Et là, nous avons un moyen, pratiquement ‘free’, ‘free of charge ».

Trois mois plus tard, la direction de TNTV avait aussi déclaré que le « coût pour la chaîne est infime, vu que tout transite via Internet, cela demande quelques manipulations techniques en amont, réalisées par notre équipe de techniciens, tels que le transcodage des fichiers ».

