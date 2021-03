Une tortue marine et un dauphin retrouvés morts

La Diren a annoncé qu’une tortue marine et un dauphin avaient été retrouvés morts le week-end dernier. La première à Tahaa et le second à Mataiea. La Direction de l’environnement rappelle les règles de sécurité à suivre en présence d’un animal blessé ou mort.

Une tortue marine a été retrouvée morte à Tapuamu, vendredi dernier, par la Brigade de gendarmerie de Taha’a et un dauphin a été retrouvé inanimé au fond de l’eau dans le lagon de Mataiea, le dimanche suivant, a annoncé la Direction de l’environnement de la Polynésie française sur sa page Facebook. La tortue, dont la carapace mesurait 70 cm de long sur 40 cm de large, était en état de décomposition avancée lorsqu’elle a été découverte. Le dauphin, retrouvé mort, a fait plusieurs cabrioles avant de plonger et de ne plus remonter, selon un témoin qui a assisté à la scène depuis son bateau et a retrouvé l’animal inanimé au fond de l’eau.

La Direction de l’environnement a profité de cette annonce pour rappeler les règles de sécurité à prendre en cas de découverte d’un animal blessé ou mort sur une plage ou le récif : « Ne pas toucher l’animal : blessé, ses réactions sont imprévisibles ; mort, il est peut-être porteur de maladie ; prévenez rapidement la gendarmerie ou la brigade municipale de la commune concernée : chargé de la sécurité, tranquillité et salubrité publiques, le maire, par l’intermédiaire des agents de la police municipale, doit mettre en place un périmètre de sécurité autour de la carcasse ; appelez le réseau local d’échouage de Polynésie française au 40.47.66.49, disponible tous les jours, quelle que soit l’heure. S’il s’agit d’une espèce protégée par le code de l’environnement, la Diren vous donnera des instructions à suivre. »

La Diren précise que les carcasses d’animaux attirent les prédateurs, elle appelle donc à rester vigilant particulièrement si vous êtes dans l’eau. A terre, la carcasse d’un animal a tendance à gonfler et peut même exploser, mieux vaut donc s’en tenir éloigné.

Mis en place en 2017 et composé de référents bénévoles formés et agréés par la Diren, le réseau local d’échouage (RLE) de Polynésie française permet de recenser et d’intervenir rapidement, en cas d’échouage d’une espèce marine protégée. Le réseau peut être contacté au 40.47.66.49 ou sur les différentes pages FB de la Diren : la Direction de l’environnement, Milieu marin de la Direction de l’environnement, le réseau local d’échouage de Polynésie française.