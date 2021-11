United Airlines à 5 rotations par semaine dès février prochain

Le Conseil des ministres a approuvé la modification du programme de vol de la compagnie United Airlines pour la saison IATA Hiver 2021-2022. La compagnie opère actuellement 3 vols hebdomadaires les mardi, jeudi et samedi. United Airlines souhaite rajouter des opérations les lundi et mercredi à compter de février 2022.

La récente augmentation de la demande, traduite par une hausse des réservations sur la route Papeete – San Francisco opérée par United Airlines sur Boeing B787-900, a provoqué une hausse des taux de réservation sur les premiers mois de l’année 2022. Les taux de remplissage de la compagnie sont plus que satisfaisants pour la période de fin d’année 2021. En effet, la performance de United sur les sept dernières semaines est supérieure à son niveau de 2019. Afin de répondre à l’augmentation de cette demande, United a demandé une autorisation de modification de son programme de vol afin de s’aligner à la situation.

L’opérateur dispose d’un vaste réseau domestique couvrant l’ensemble du territoire des États-Unis. Ce réseau domestique très dense couplé à un programme de fidélisation efficace et ouvert à l’ensemble des compagnies membres de l’alliance Star Alliance représente une offre de transport aérien international très importante pour le développement touristique en Polynésie. Le réseau Star Alliance représente 762 millions de passagers transportés en 2019.

La clientèle drainée par la compagnie américaine est différente de celle des autres compagnies qui desservent la Polynésie. En effet, elle compte beaucoup sur la force de son programme de fidélité : United MileagePlus. Ce dernier compte plus de 100 millions de membres et plus de 50 % des revenus des vols de United. Par ailleurs, la compagnie américaine peut également compter sur sa force interne avec près de 100 000 collaborateurs auprès desquels elle propose des séjours en Polynésie.

