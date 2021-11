Plus de 400 visiteurs au salon des jeunes artisans créateurs

Le Salon des jeunes artisans créateurs était inauguré ce matin par le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. Plus de 400 personnes ont fait le déplacement pour avoir aussi un aperçu de l’hôtel à l’accès encore restreint. Les artisans proposent chaque jour du salon des ateliers d’artisanat pour débutants et master classes plus avancées. À l’issue des quatre jours de salon, le prix du meilleur jeune artisan créateur sera octroyé après le vote du public.

Le Hilton Hôtel Tahiti accueille jusqu’au samedi 27 le deuxième salon des jeunes artisans créateurs. Les 17 exposants et candidats aux divers prix excellent dans les domaines du tifaifai, de la sculpture/gravure, de la vannerie et de la bijouterie. L’événement organisé par le Service de l’artisanat a été inauguré ce matin par le ministre de la Culture qui a déclaré que « chaque événement qui peut être organisé aujourd’hui est une victoire sur la crise sanitaire, une victoire sur la vie». Un événement en résonance avec le cadre encore feutré du Hilton Hôtel Tahiti, mais dont le programme va crescendo avec une soirée privée vendredi soir et la remise des prix le lendemain.

Le mot d’ordre : créativité

Ce salon a la particularité de compter des exposants qui ont entre 18 et 40 ans afin de leur offrir une visibilité sur un marché où il est difficile de se faire une place en tant que novice. Le thème mis en avant : « réinventer la tradition ». Pour cela ils devront sortir des sentiers battus s’ils espèrent remporter les prix mis en jeu. Le prix du meilleur jeune artisan créateur s’élève à 250 000 francs, le deuxième prix à 150 000 francs et le troisième, 100 000 francs. Décision à laquelle le public peut participer à 20% en votant via une tablette disponible sur place et pour 20% via les likes Facebook.

Des ateliers et master classes d’artisanat pour le public

Aujourd’hui les ateliers d’artisanat pour débutants étaient dédiés à la bijouterie traditionnelle, au tifaifai et à la vannerie. Par exemple c’est Toreta Temarii qui a inculqué sa technique de travail innovante du tifaifai. Elle est davantage reconnue pour ses pareo peints et s’en est servie de base pour élaborer un tifaifai qu’elle présente en concours. Après avoir découpé « plus de 350 bandes » dans le voile de coton qu’elle a peint, elle les assemble avec « un point de broderie, et non le point invisible » habituel. Elle a ensuite découpé son motif, la vanille, dans la pièce formée. Quant à la master class, c’est Vainui Barsinas qui en avait la charge. Cette gagnante de la première édition est originaire de Rapa et confectionne des objets d’une grande finesse tressés en roseau, un matériau qu’elle remet au goût du jour avec brio. Ces moments pédagogiques sont accessibles sur inscription auprès du Service de l’artisanat.