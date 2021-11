Grève générale : démarrage peu suivi, mais mobilisation « progressive »

Les taux de grévistes sont restés bas dans l’administration et dans le privé ce mercredi, avec toutefois des perturbations plus importantes à l’OPT, au port, et dans certains aéroports.

Les premières tendances sur l’étendue du mouvement de grève générale ont été données ce mercredi après-midi. D’après la présidence, seuls 0,95% des agents des services du Pays étaient en grève à 15 heures. Ce taux était de 0,93% dans l’éducation. La mobilisation a été un peu plus forte au sein du groupe OPT : l’office a dénombré 9,57% de grévistes dans ses rangs, jusqu’à 22,3% chez Onati, 38% de grévistes chez Vini Distribution, et 27,6% chez Fare Rata. 19 bureaux de poste sur 59 ont d’ailleurs été fermés sur 59 au total. Du côté de la CPS, une quarantaine d’agents étaient en grève ce matin, perturbant certains services aux usagers.

Côté privé, les chiffres de la mobilisation sont plus flous, mais elle reste très modérées dans la plupart des secteurs. Comme souvent lors des mouvements sociaux, les grandes entreprises sont un peu plus touchées : un piquet était notamment visible devant le siège d’EDT-Engie, à Faa’a, mais la grève n’aurait pas perturbé le service ou la production électrique. Selon la direction du travail, les hôtels ne sont pas touchés par le mouvement. Il y avait ce mercredi 30 grévistes chez Aéroport de Tahiti, qui a prévenu que des perturbations pourraient affecter les salons, de l’aéroport de Faa’a, son parking et le comptoir d’informations. La mobilisation des pompiers d’aéroports à Uturoa a en revanche eu des conséquences : l’ensemble des vols d’Air Tahiti vers Uturoa ont dû être annulés.

Patrick Galenon a visité ce matin plusieurs piquets de grève, dont celui du port, qui comptait une quarantaine de militants dont l’absence a perturbé le travail dans les sociétés d’acconage. Le secrétaire général de la CSTP-FO estime que cette mobilisation sera « progressive » et ira donc en se renforçant dans les jours à venir.

Si les militants étaient invités, ce mercredi à « rester dans leur entreprise », « d’autres types d’actions » pourraient être envisagés dans les jours à venir.