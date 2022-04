Use It Again : le recyclage au service de la performance

Romain Pilliard et Christophe Colaris sont arrivés mardi à Papeete, à bord du trimaran Use It Again! by Extia. Ce bateau, construit en 2005 pour Ellen MacArthur, puis abandonné, a été racheté par Romain Pilliard et sa femme, Aurélie, pour promouvoir une voie plus écologique.

L’histoire a commencé en 2003 pour ce bateau, mais ce n’est que 13 années plus tard qu’il croise la route de Romain et Aurélie Pilliard. Construit pour la navigatrice Ellen MacArthur, qui battra le record du Tour du monde en 2005 avec lui, ce magnifique trimaran a ensuite été laissé à l’abandon sur un quai de Brest. Quand ils entendent parler de lui, le couple Pilliard monte un projet : rénover le trimaran, le retaper et assurer sa maintenance par l’économie circulaire, en utilisant un maximum de matériaux de récupération, et partir sur les mers pour promouvoir l’écologie. D’où son nouveau nom : Use It Again ! By Extia, Extia étant une société de conseil informatique qui sponsorise le projet. « On ne pouvait pas le laisser comme ça. Ce trimaran était un super bateau, il était réputé pour être fiable et costaud. Il fait partie des plus gros bateaux de course du monde », explique Aurélie. Ce que confirme Romain qui souhaitait montrer qu’on peut « utiliser de l’existant pour des projets de haut niveau ».

23 mètres de long et 30 mètres de haut, il était en 2005 l’un des bateaux les plus innovants du monde. Encore aujourd’hui, sa vitesse laisse rêveur : depuis Fakarava, il a rallié Tahiti en 16 heures, sans trop forcer car l’idée était d’arriver à Papeete vers 9h – alors que les catamarans des charters mettent en moyenne 34 heures pour ce même trajet. Un beau bijou qui a attiré les curieux ce mercredi à la marina Taina où un couple était venu spécialement le voir « en vrai » après avoir regardé les images de son arrivée à la télévision. Parti d’Ushuaia le 16 mars dernier pour rejoindre Papeete, il va rester trois semaines à quai avant de repartir vers Cape Town puis de remonter sur Lorient. Pour la traversée de l’océan Pacifique, un équipier inattendu est monté à bord : Christophe Colaris. Le capitaine du Lyrial de la compagnie du Ponant a embarqué sur cette traversée après avoir participé à l’assistance du bateau. En effet le trimaran s’était échoué dans les canaux de Patagonie et avait dû être sorti de l’eau pour des réparations. Christophe Colaris était sur place et il a vu arriver le Use It Again! by Extia en piteux état. Il a mis équipage et moyens logistiques à la disposition de Romain Pilliard et est devenu son équipier ! Après quelques hésitations, comme il le précise.

L’aventure de ce bateau correspond à toute une philosophie et apporte à Romain une « grande satisfaction ». Le moteur de 75 chevaux a été entièrement démonté et retapé : par exemple, les voiles et les filets qui arrivent en fin de vie sont transformés pour être utilisés autrement… Use It Again est une véritable aventure entrepreneuriale pour le couple, qui veut montrer qu’on peut naviguer de manière performante autrement. Romain Pilliard reste trois semaines sur Papeete pour aller à la rencontre des associations de protection de l’environnement et des animaux puis repartira tout seul pour Cape Town et enfin remontera vers Lorient pour y arriver à la mi-juillet. Après cette aventure, ce sera le départ pour la Route du Rhum 2022 au mois de novembre. Course sur laquelle il est arrivé 4e en catégorie Ultime en 2018 avec ce même bateau.