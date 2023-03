Va’a et Tu’aro ma’ohi samedi au parc Vairai

Le parc Vairai accueillera samedi 18 mars deux événements sportifs emblématiques, le marathon va’a Polynésie la 1ère et le coup d’envoi du championnat 2023 de tu’aro ma’ohi.

Le marathon va’a Polynésie La 1ère, dont on doit la création en 1991 à des rameurs de la station de Pamatai, se court ce samedi 18 mars au départ du Parc Vairai. 46 kilomètres vers Moorea et retour en V6, sans changement : une course difficile, qui ne fait pas peur à la centaine d’équipages inscrits cette année. On y comptera pour la première fois des minimes et des cadets, à qui l’organisation a fait grâce des frais d’inscription. Au total, 11 catégories, y compris le para va’a (handisport).

Depuis 2016, la compétition marque le top départ du championnat de Tahiti de tu’aro ma’ohi. Samedi, la Fédération des sports et jeu traditionnels lance les sélectives pour les archipels, afin de sélectionner les athlètes qui représenteront leur îles pour le Heiva Tua’ro Ma’ohi 2023 du mois de juillet prochain. Au programme de cette matinée, le javelot, hommes et femmes, en individuel et en équipes, puis grimper de cocotier, lever de pierre et décorticage de cocos.