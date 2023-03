Route de Temae : la portion traversant le terrain Wane ne sera pas rendue publique

L’association des habitants de Temae demandait le « transfert d’office » de la portion de route allant de l’OPT à la plage publique de Temae dans le domaine communal de Moorea. Impossible, répond le tribunal administratif

Oui d’un côté, non de l’autre. Après sa victoire du mois dernier, l’association des habitants de Temae a subi un revers au tribunal administratif concernant la route d’accès au motu. Le collectif cherche, depuis plusieurs mois, à rendre public l’ensemble de la route desservant le « village » de Temae. Du côté du club house du golf, en longeant le lac et jusqu’au bout de la piste d’aéroport, les juges avaient fait droit à leur demande, puisque la portion de chemin en question, en soupe de corail, était déjà contrôlée par la Polynésie. Début février, le tribunal a donc ordonné au Pays, en dépit de l’avis de son rapporteur public, de rattacher le chemin à son domaine public routier. Mais il avait en revanche exclu cette solution pour l’autre partie de la route d’accès, beaucoup plus fréquentée, qui bifurque de la RT au PK0,2 Est en direction de la plage de Temae. Une portion qui traverse la forêt et longe ensuite la cocoteraie, mais qui se trouve, jusqu’au bout de la piste d’aéroport, sur l’ex-domaine Enany, racheté l’année dernière par Louis Wane.

L’association avait donc lancé un autre recours, en se tournant cette fois vers la mairie de Moorea, sur la base de l’article 1841-2 du Code général des collectivités publiques. Un article qui prévoit une possibilité de transfert d’office d’une « voie privée ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations » au domaine communal. Cette fois, les juges ont décidé de suivre leur rapporteur public : « seules quelques habitations jouxtent le terrain » en question, relèvent-ils, et si la voie concernée « assure leur desserte », elle ne traverse pas un « ensemble d’habitations ». Le tribunal relève en outre, en citant sa décision de février, que la desserte du village du motu était bien assurée du côté du golf. La mairie de Moorea, qui avait refusé implicitement la demande de l’association – en n’y répondant pas – était donc dans son bon droit. La décision peut faire l’objet d’un appel de la part de l’association des habitants de Temae. Mais la question de l’accès au motu est désormais aussi débattue sur le terrain politique. Le Pays, qui projette de racheter pour 2,2 milliards de francs 18 des 54 hectares du terrain Wane, veut créer, en même temps qu’un parc public, une nouvelle voie, goudronnée et entretenue, entre l’aérogare de Moorea et la portion plage publique de Temae, en longeant la piste d’aérodrome par le Sud. Un projet auquel s’oppose l’association, de même que la fédération Tahei’auti ia Moorea, en ce qu’il aboutira à un aménagement hôtelier, par le groupe Wane, sur le reste de l’ex-domaine Enany, et le long d’une bonne partie de la plage publique actuelle.