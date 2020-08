Va’a : Vodafone maintient le Channel Race, mais annule sa journée de fête

Reprise de l’épidémie oblige, Vodafone a dû revoir l’organisation de sa journée d’anniversaire, prévue ce samedi 15 août. Pour ne pas risquer de devenir un nouveau « cluster », les événements grands public, dont le concours de ‘ori tahiti, vont être annulés. En revanche la course de va’a entre Aorai Tini Hau et Moorea est pour le moment maintenue.

Trois jours de multiplication des cas, et trois jours de questionnement pour beaucoup d’organisateurs d’événements. Y compris chez Vodafone, qui avait annoncé, dès la fin du confinement, des festivités « exceptionnelles » pour fêter le septième anniversaire de l’opérateur. Concours de ‘ori tahiti, avec jury digne du Heiva, démonstrations de haka, tournoi de beach volley, stands d’artisanat et animations… Cette journée récréative, doublée d’une toute nouvelle course de va’a, devait attirer « au moins 2 500 ou 3 000 personnes » au parc Aorai Tini Hau. 50 cas de coronavirus plus tard – et potentiellement quelques dizaines de plus dans les éprouvettes de l’institut Malardé – « il fallait prendre une décision », explique Patrick Moux.

Elle a été annoncée ce matin : « Pour ce qui est des animations dans le parc, l’événement est annulé pour le moment », pose le vice-président de Vodafone. Pas question pour le groupe Moux, qui regroupe Vodafone, mais aussi Shell ou Fenua Communication, « d’être responsable de la propagation du virus ». Le maintien des événements a été jugé « inenvisageable », mais la Vodafone Channel Race, elle, devrait bien partir samedi matin.

À entendre les organisateurs, « ce sont les clubs et les rameurs qui ont insisté pour que la course se tienne ». Une quarantaine d’équipages seraient déjà alignés pour cette nouvelle épreuve, 70 km de course en V6 à changement de trois rameurs, faite pour « s’inscrire au long terme dans le calendrier sportif » et rivaliser avec la Molokai de Hawaii.

Pas de foule à Aorai Tini Hau, mais des spectateurs sur les plages

Les rameurs et les équipes techniques des clubs seront les seuls à pouvoir accéder à Aorai Tini Hau, où sera donné le coup d’envoi à 8 heures samedi. Le public, lui pourra suivre la compétition en direct à la télévision, sur les réseaux sociaux… Ou depuis les côtes. Avec des passages à proximité de la plage Lafayette, de la pointe Vénus puis à la pointe Tema’e de Moorea, ou par To’ata et sous le pont de Motu Uta au retour, « La course est taillée pour le spectacle », rappelle Patrick Moux.

Pour les organisateurs, cette demi-annulation représente « quelques millions de francs perdus », « mais l’essentiel est de répondre aux rameurs ». Et si les autorités en venaient à revoir leurs consignes sanitaires ? « On n’exclut rien et on se plie aux règles, répond le fils d’Albert Moux. Si la Channel Race était annulée, alors on reprogrammerait tout l’événement, y compris les animations à une autre date, quand la situation sera plus calme ».