Vaccination : avec ou sans rendez-vous ?

Manutea Gay, responsable de la plateforme covid-19, confirme que malgré « un petit couac », la vaccination est accessible sans rendez-vous, et que les rendez-vous déjà pris seront honorés.

Lors du point sur la situation épidémiologique de ce mercredi, Manutea Gay, le responsable de la plateforme covid-19, a admis que depuis lundi « les gens ne savaient plus trop où ils en étaient, et quelque part nous aussi », sur le nouveau fonctionnement de la vaccination ouverte à tous les plus de 18 ans. Les violons ont été accordés, et il a reprécisé les conditions dans lesquelles travaillent les centres de vaccination. Les rendez-vous déjà pris sont maintenus, et les centres accueilleront aussi sans rendez-vous autant de personnes qu’ils le peuvent.

Manutea Gay confirme également que « les communes maintiennent leur engagement pour organiser la vaccination des plus vulnérables et faire en sorte qu’ils n’attendent pas trop. «

Pas de vaccinodrome le weekend prochain, et il n’y a pas encore de date fixée pour la mise en activité des centres de vaccination à horaires spéciaux prévus à l’ILM et à la maison médicale de garde du CHPF. Mais la présidence rouvrira ses portes les 10 et 11 avril pour la deuxième dose des personnes vaccinées le weekend dernier : « Pourquoi 4 semaines ? Parce que dans trois semaines c’est le weekend de Pâques. »