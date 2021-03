Koh Lanta : PETA somme TF1 de s’engager contre la souffrance animale

Les images du premier épisode de la saison 22 de Koh-Lanta, tournée à Tahaa, ont choqué certains téléspectateurs et fortement fait réagir les téléspectateurs, ici comme en métropole. Alertée, l’association de défense des animaux, PETA, a écrit au PDG de TF1 pour mettre fin à ces pratiques.

« Monsieur Pélisson, Je vous écris au nom de PETA, affiliée de PETA États-Unis, la plus grande organisation pour les droits des animaux au monde, qui compte 6,5 millions de membres et sympathisants », commence le courrier envoyé par l’association de défense des animaux au président-directeur général de TF1. Les scènes de poissons piétinés, attaqués à la machette et frappés à coup de lance, diffusées dans le premier épisode de la 22e saison de Koh-Lanta, n’ont pas amusé tout le monde. Certaines étant même rediffusées au ralenti, laissant penser que la chaîne, elle, pensait tenir son scoop grâce à Arnaud, un candidat visiblement très énervé. Raté. « Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous. En outre, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du divertissement », écrit encore PETA, qui demande à TF1 de « s’engager à ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de se positionner contre la souffrance animale ».

Pour l’association, « ces pratiques envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur sont intolérables ». Sans parler « du danger » encouru par les participants qui s’attaquent à « des espèces dangereuses sans sembler être avertis des risques ». « Nous espérons que votre groupe ne souhaite pas que son nom soit durablement associé à la banalisation de la cruauté envers des individus innocents et vulnérables. C’est pourquoi nous vous appelons vivement, en tant que directeur général de TF1, à faire en sorte que ce genre de violence gratuite et néfaste ne puisse plus être diffusée, en mettant en place une politique sur le bien-être animal », conclut le courrier de l’association. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) France est une association à but non lucratif dédiée à établir et protéger les droits de tous les animaux.